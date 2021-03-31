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الحكومة السورية ترفع أسعار الأسمنت المنتج محليا

مال وأعمال

الحكومة السورية ترفع أسعار الأسمنت المنتج محليا
معمل الأسمنت في طرطوس
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رفعت الحكومة السورية أسعار الأسمنت بحدود 20 في المئة لدى المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء.

 وبموجب قرار أصدرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فقد أصبح سعر طن الأسمنت البورتلاندي عيار 32,5 المعبأ للمستهلك بـ150 ألف ليرة، ارتفاعا من 125500 ليرة، والفرط بـ125900 ليرة، ارتفاعا من 106350 ليرة.

فيما أصبح سعر الطن الواحد من الأسمنت البورتلاندي عيار 42,5 المعبأ للمستهلك بـ181 ألف ليرة، ارتفاعا من 151600 ليرة، والفرط بـ154950 ليرة، ارتفاعا من 130850 ليرة.

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وقالت الوزارة إن القرار يأتي استنادا إلى توصية من اللجنة الاقتصادية، المعتمدة بكتاب رئاسة مجلس الوزراء، وعلى كتاب من وزارة الصناعة.

وعللت الوزارة ذلك التعديل في الأسعار بأنه "يأتي نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج للشركات والمعامل التابعة للمؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء".

وكانت الحكومة السورية رفعت أسعار الأسمنت بنحو 80% في يناير الماضي.

المصدر: RT

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