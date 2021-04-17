تراجع عدد السياح الوافدين على المغرب بنسبة 78.5% في 2020

تراجع عدد السياح الزائرين للمغرب بنسبة 78.5% خلال العام 2020 بسبب تداعيات مرض فيروس كورونا المستجد، وفق ما نقلته وزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة.

وأوضحت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة للوزارة أن هذا التراجع يأتي بعد ارتفاع بنسبة 5.2% في العام 2019، مضيفة أنه على الرغم من التدابير المتخذة للتخفيف من تأثير الجائحة على القطاع السياحي، تم تسجيل هذا التراجع الذي يعود أساسا إلى انخفاض عدد السياح الأجانب بنسبة 92%، والمغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 59%.

وأضافت أن القطاع السياحي في البلاد "تأثر بشدة بتداعيات الأزمة الصحية والإجراءات التقييدية التي وضعتها السلطات لاحتواء وباء كوفيد-19"، مشيرة إلى أن تعليق جميع الرحلات الدولية والبحرية من وإلى التراب المغربي اعتبارا من 15 مارس، وإعلان حالة الطوارئ الصحية في المملكة، أدى إلى توقف شبه كامل للنشاط السياحي.

وكان رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أكد مؤخرا أن بلاده تتحكم "بشكل نسبي" في جائحة كورونا وذلك بفضل مجموعة من الإجراءات الاحترازية والصحية التي اتخذتها.

المصدر: وكالات