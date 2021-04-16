الداخلية الروسية تطالب بلدان رابطة الدول المستقلة بسحب رعاياها الموجودين بروسيا بشكل غير شرعي

طالبت وزارة الداخلية الروسية بلدان رابطة الدول المستقلة (دول سابقة في الاتحاد السوفيتي) باستعادة رعاياها المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في روسيا حاليا.

وقال النائب الأول لوزير الداخلية الروسي، ألكسندر جوروفوي، خلال اجتماع الجمعية البرلمانية المشتركة للبلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، إنه يتوجب على هذه الدول سحب رعاياها المتواجدين في روسيا بطريقة غير شرعية قبل 15 يونيو المقبل.

ووفقا لعرض قدمه المسؤول الروسي فإنه يتواجد في روسيا في الوقت الراهن أكثر من 332 ألف مهاجر غير شرعي من أوزبكستان، و247 ألفا من طاجيكستان، و152 ألفا من أوكرانيا، و120 ألفا من أذربيجان، و115 ألفا من قيرغيزستان، و61 ألفا من أرمينيا، و56 ألفا من مولدوفا، و49 ألفا من كازاخستان.

وشدد جوروفوي على ضرورة ترحيل المهاجرين الموجودين في روسيا قبل التاريخ المحدد، وقال: "إذا لم يتم ترحيل هذا الرقم قبل 15 يونيو 2021، بناء على مرسوم رئاسي فسيتعرض هؤلاء الأشخاص لعقوبة تصل إلى الطرد وإغلاق الحدود (الروسية) أمامهم".

وفي منتصف ديسمبر الماضي، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما رئاسيا يمدد فترة السماح للمهاجرين غير الشرعيين بالإقامة في روسيا حتى 15 يونيو 2021 بسبب أزمة فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي