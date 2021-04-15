2.4 مليار دولار واردات مصر من أكبر 5 دول مطلع 2021

أظهر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن واردات البلاد من أكبر 5 دول سجلت تراجعا إلى نحو 2.4 مليار دولار مطلع عام 2021 مقابل 2.6 مليار دولار خلال العام السابق.

ولفت التقرير إلى أن الصين جاءت في المرتبة الأولى بين الدول التي تستورد منها مصر بقيمة 887.3 مليون دولار خلال شهر يناير 2021 مقابل 1.08 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغ 18.1%.

وجاءت فى مرتبة لاحقة أمريكا بواردات بلغت 509.7 مليون دولار خلال شهر يناير 2021 مقابل 431.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 78.3 مليون دولار بنسبة 18.2% خلال عام.

كما بلغت واردات مصر من السعودية 399.1 مليون دولار خلال شهر يناير 2021 مقابل 471.8 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق.

وارتفعت الواردات من روسيا لـ 324.2 مليون دولار خلال شهر يناير 2021 مقابل 280.1 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه وتمثلت أهم الواردات في: حبوب بقيمة 202.2 مليون دولار، قاطرات وعربات وأجهزة إشارة 34.3 مليون دولار، بينما سجلت الواردات من ألمانيا 309.4 مليون دولار خلال شهر يناير 2021 مقابل 356.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق.

يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.



المصدر: صحيفة "الدستور"