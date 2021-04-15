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بعد تعليق الطيران إلى تركيا.. ارتفاع ثمن الرحلات السياحة من روسيا إلى الإمارات

مال وأعمال

بعد تعليق الطيران إلى تركيا.. ارتفاع ثمن الرحلات السياحة من روسيا إلى الإمارات
Reuters
صورة تعبيرية
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ارتفع ثمن الرحلات السياحية من روسيا إلى وجهات مثل الإمارات وأبخازيا وذلك بعد فرض قيود على رحلات الطيران إلى تركيا في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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وأظهرت دراسة أن ثمن الرحلات السياحية إلى الإمارات صعد بنسبة 79% أما إلى أبخازيا فقد ارتفع بنسبة 45%، وترافق ذلك مع قفزة في ثمن الرحلات السياحية داخل روسيا.

بدورها أشارت وسائل إعلام إماراتية إلى أن أسعار الليالي الفندقية في الجزء الأكبر من المنشآت الفندقية في دولة الإمارات ارتفعت بأكثر من 80% خلال الفترة ما بين 26 مارس و1 أبريل 2021.

وقالت دراسة مشتركة أجرتها Tinkoff Travel وTravelata، إن أسعار الرحلات السياحية إلى سوتشي لشهر مايو المقبل صعدت بنسبة 112% بسبب تعليق الرحلات الجوية "تشارتر" مع تركيا.

وأشارت الدراسة إلى أن تكاليف الرحلة السياحية لشهر مايو المقبل أصبحت أعلى بنسبة 15% - 20% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وذلك في ظل محدودية الوجهات السياحية التي يمكن للمواطن الروسي أن يقصدها بسبب أزمة كورونا.

بالمقابل أظهرت الدراسة انخفاض سعر الرحلات السياحية بنسبة 10% إلى مدينتي موسكو وسان بطرسبروغ، التي عادة ما تجذب السياح الأجانب.

المصدر: "لينتا.رو"

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