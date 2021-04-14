"سامسونغ للهندسة" تبني مصنعا بملايين الدولارات في السعودية

قالت شركة "سامسونغ للهندسة"، اليوم الأربعاء، إنها وقعت على صفقة بقيمة 650 مليون دولار لبناء مصنع للبتروكيميائيات في المملكة العربية السعودية.

وتم إبرام الصفقة بين "سامسونغ للهندسة"، وهي وحدة لإنشاء المصانع تابعة لمجموعة "سامسونغ"، والشركة المتقدمة للاستثمار العالمي "أجيك"، التابعة للشركة المقدمة للبتروكيميائيات.

وبموجب الصفقة ستقوم "سامسونغ للهندسة" ببناء مصنع نزع الهيدروجين من البروبان (PDH) لإنتاج مادة البروبلين والمرافق في المنطقة الصناعية الثانية في مدينة الجبيل الصناعية على الساحل الشرقي للسعودية.

ومن المتوقع أن ينتج المصنع الذي سيكتمل في عام 2024، 840 ألف طن من البروبلين سنويا.

المصدر: يونهاب