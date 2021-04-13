مصر تعلن موعد تشغيل أكبر مصنع من نوعه في العالم

كشف وزير قطاع الأعمال العام في مصر هشام توفيق، أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى على مساحة 62.5 ألف متر مربع قريبا.

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وأشار الوزير وفقا لصحيفة "الأهرام" المصرية، أنه من المقرر تشغيل المصنع بحلول شهر مارس 2022، مشيرا إلى أن هذا المصنع سيسهم في تحقيق نقلة كبيرة في مجال صناعة الغزل والنسيج، مضيفا أنه "من المقرر أن يستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل / يوم، مما يزيد من القيمة المضافة للقطن بدلا من تصديره خام للخارج".

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن إنشاء هذا المصنع يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث صناعة الغزل والنسيج، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا افتتاح مبني جديد لـ "تدريب المدربين" الذين سيتولون تدريب العمال على الماكينات الحديثة التي سيتم تركيبها في المصنع، وفى المصانع التي سيتم تطويرها في القاهرة وكفر الدوار ومناطق الدلتا، موضحا أنه من المنتظر قيام خمسة خبراء بتدريب نحو 130 مدربا خلال الفترة المقبلة.

المصدر: الأهرام