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بنسبة 21%.. واردات الصين من النفط الخام ترتفع في مارس

مال وأعمال

بنسبة 21%.. واردات الصين من النفط الخام ترتفع في مارس
Reuters CHINA STRINGER NETWORK
حقل نفط بالصين
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ارتفعت واردات الصين من النفط الخام 21% في مارس الماضي، من أساس مقارنة متدن للفترة نفسها قبل عام.

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وكشفت بيانات من الإدارة العامة للجمارك، أن أكبر مشتر للنفط الخام في في العالم استورد 49.66 مليون طن في الشهر الماضي، وهو ما يعادل 11.69 مليون برميل يوميا، في حين جاءت واردات مارس الماضي بانخفاض من 11.73 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

بينما بلغ إجمالي الواردات 139.23 مليون طن، في الربع الأول من العام، بما يعادل 11.29 مليون برميل يوميا، فيما جاء ذلك بالمقارنة مع 10.2 مليون برميل يوميا في الفترة نفسها قبل عام.

وكانت شركات التكرير قد كثفت النشاط وسط قوة في الطلب على الوقود بعد جائحة كورونا، غير أن المشتريات تباطأت قبيل موسم لأعمال الصيانة، وفق "رويترز".

المصدر: "رويترز"

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