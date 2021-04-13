فائض الصين التجاري مع الولايات المتحدة ينخفض إلى نحو 21 مليار دولار

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، بأن فائض الصين التجاري مع الولايات المتحدة بلغ 21.37 مليار دولار في مارس الماضي، انخفاضا من 23.01 مليار دولار في فبراير الماضي.

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وأشارت "رويترز" إلى أن هذه الحسابات خلصت اعتمادا على بيانات الجمارك الصينية اليوم الثلاثاء.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان قد أكد أن "واشنطن لا تسعى إلى مواجهة مع بكين في ما يتعلق بالخلافات حول التجارة"، داعيا نظيره الصيني إلى "الالتزام بالقواعد الدولية".

وتصاعد التوتر التجاري بين الجانبين، مع تعهد الصين باتخاذ خطوات لدعم حقوق ومصالح شركاتها، بعد أن وضعت الولايات المتحدة كيانات صينية للحوسبة الفائقة على قائمة اقتصادية سوداء.

المصدر: "رويترز"