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البيت الأبيض: تحركات الصين المتعلقة بتايوان قد تزعزع الاستقرار

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البيت الأبيض: تحركات الصين المتعلقة بتايوان قد تزعزع الاستقرار
Reuters
البيت الأبيض
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أكد البيت الأبيض أنه يراقب عن كثب الأنشطة العسكرية الصينية المتزايدة في مضيق تايوان، واعتبر أن خطوات الصين الأخيرة "قد تزعزع الاستقرار".

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وقالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين: "لقد عبرنا بوضوح عن مخاوفنا وقلقنا سرّا وعلنا.. مخاوفنا المتزايدة بشأن عدائية الصين حيال تايوان".

وردت بالقول لدى سؤالها عن قلق واشنطن من احتمال غزو صيني للجزيرة: "لقد شهدنا تزايدا مقلقا في الأنشطة العسكرية الصينية في مضيق تايوان وهو أمر نعتقد أنه قد يزعزع الاستقرار".

وتشكو تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، من طلعات متكررة تنفذها الطائرات الصينية بالقرب من الجزيرة.

وأفادت وزارة الدفاع في تايوان بأن 11 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية دخلت منطقة الدفاع الجوي الخاصة بتايوان يوم الجمعة، وبينها ثماني مقاتلات حربية.

المصدر: رويترز

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