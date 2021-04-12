ارتفاع أسعار النفط بعد إعلان الحوثيين عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة بالعمق السعودي

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد إعلان جماعة "أنصار الله" الحوثية عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي، والتي استهدفت منشآت لشركة النفط السعودية "أرامكو".

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وغيرت أسعار النفط اتجاهها بعد الإعلان عن الهجوم، حيث كانت في المنطقة الحمراء في التعاملات الصباحية.

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ"، فقد صعد الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.22% إلى 59.45 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام "برنت" بنسبة 0.38% إلى 63.19 دولار للبرميل.

المصدر: RT