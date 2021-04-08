شركاء مصر التجاريون في إفريقيا

تسعى مصر منذ سنوات إلى تعزيز دورها في إفريقيا، إذ لدى القاهرة الكثير من العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية في إفريقيا، القارة الغنية بالموارد الطبيعية.

ومن عام للعام والعلاقات التجارية بين مصر والقارة الإفريقية في تقدم وتطور، حيث تشهد صادرات مصر إلى إفريقيا ارتفاعا مستمرا.

ووضعت مصر العام الماضي خطة لزيادة صادرتها إلى الدول الإفريقية إلى 30 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وذلك لتعزيز وجودها في القارة الإفريقية.

ويصب الميزان التجاري في صالح مصر في تجارتها مع إفريقيا، وشهدت قيمة الصادرات المصرية لإفريقيا ارتفاعا ملحوظا خلال مطلع 2019، حيث سجلت نحو 4.299 مليار دولار، بينما تراجعت بنسبة 10.7% خلال شهر نوفمبر 2019 لتبلغ 403.888 مليون دولار.

وتعتبر ليبيا والمغرب وتونس، من أكبر الدول الإفريقية التي ارتفعت قيمة الصادرات بينها وبين مصر خلال عام 2019، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى ليبيا 748.789 مليون دولار، يليها تونس بقيمة 687.142 مليون دولار.

وفي المغرب كذلك ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لتبلغ 525.126 مليون دولار، ثم السودان بقيمة 413.508 مليون دولار، وفقا لبيانات مصرية رسمية.

كذلك رفعت مصر حجم التبادل التجاري مع دول إفريقيا، وخاصة مع دول حوض النيل إلى نحو 1.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.4% عن 2018، عندما بلغت حصيلة الصادرات 1.20 مليار دولار.

وتمثل دول حوض النيل مجموعة الدول التي يمر النهر بأراضيها وتضم إلى جانب مصر، السودان وإثيوبيا وأوغندا والكونغو وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي وإريتريا.

أما عن أكبر الدول الإفريقية غير العربية التي ارتفعت قيمة الصادرات بينها وبين مصر، تشير بيانات موقع ITC إلى كينيا، وبلغت صادرات مصر إلى هذا البلد الإفريقي الواقع في شرقي إفريقيا مستوى 348 مليون دولار، وإثيوبيا، التي بلغت صادرات مصر إليها 139 مليون دولار.

كذلك تظهر البيانات أن صادرات مصر إلى نيجيريا بلغت في 2019 مستوى 1366 مليون دولار، وإلى جنوب إفريقيا 85 مليون دولار.

وعلى صعيد أكثر الدول الإفريقية، التي تصدر لمصر كانت الجزائر هي الأولى، ووصلت صادرات الجزائر إلى مصر في 2019 مستوى 495 مليون دولار، تلي الجزائر زامبيا، حيث تصل قيمة صادراتها إلى 235 مليون دولار.

ترتبط القاهرة مع دول القارة الإفريقية بعدد من الاتفاقيات المشتركة، تأتي في مقدمتها اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا" ومن ثم اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، التي أعلن تنفيذها في عام 2015.

وانضمت القاهرة إلى اتفاقية "الكوميسا" إلى جانب 20 دولة أخرى، ليصبح عدد الدول الأعضاء 21 دولة، تمتد على مساحة 13 مليون كيلو متر مربع، ويبلغ عدد سكانها 560 مليون نسمة، وإجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء نحو 770 مليار دولار.

المصدر: وكالات