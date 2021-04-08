رئيس هيئة قناة السويس: سجلنا اليوم أعلى حمولة في تاريخ القناة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن عدد السفن المارة يوميا بالقناة حوالي 85 سفينة، واليوم مرت 84 سفينة بها أعلى حمولة في القناة منذ إنشائها وتقدر بـ6.1 مليون طن.

وأوضح الربيع أن الهيئة وضعت سيناريو بعد تعويم السفينة الجانحة لمرور 422 سفينة كانت منتظرة في غاطس السويس وبورسعيد والبحيرات، وذلك عبر جدول لتنظيم مرورها.

كما كشف أن حاملة الطائرات الأمريكية "إينزهاور" مرت من القناة منذ 3 أيام، مضيفا: "الأعماق التي وقعت فيها الحادثة أكبر من الأعماق الموجودة في القناة كلها، وبالتالي الحادثة ليس لها علاقة بالأعماق ولكنها حادثة مركبة، اشتركت بها عدة أسباب من ضمنها الرياح".

المصدر: "المصري اليوم"