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أسهم أوروبا تبلغ أعلى مستوى على الإطلاق

مال وأعمال

أسهم أوروبا تبلغ أعلى مستوى على الإطلاق
Reuters
صورة تعبيرية
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بلغت الأسهم الأوروبية مستويات قياسية مرتفعة اليوم بفضل تفاؤل إزاء انتعاش اقتصادي عالمي مدفوع بالتحفيز بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بإبقاء السياسة النقدية ميسرة.

وصعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.5 بالمئة، بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش، ليعزز المكاسب التي حققها هذا الأسبوع، حيث محا كافة الخسائر المدفوعة بجائحة فيروس كورونا.

وقادت أسهم شركات التعدين وصناعة السيارات وتجارة التجزئة المكاسب على المؤشر، لترتفع بما يتراوح بين 0.7 بالمئة وواحد بالمئة في التعاملات المبكرة.

وكشف محضر أحدث اجتماع للبنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة أمس الأربعاء أن مسؤولي مجلس الاحتياطي ما زال ينتابهم القلق بشأن المخاطر القائمة لجائحة فيروس كورونا، وأنهم ملتزمون بتعزيز الاقتصاد لحين حدوث تعاف أكثر متانة.

المصدر: رويترز

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