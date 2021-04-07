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أسعار النفط تنخفض رغم توقعات اقتصادية قوية

مال وأعمال

أسعار النفط تنخفض رغم توقعات اقتصادية قوية
Reuters
صورة تعبيرية
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انخفضت أسعار النفط اليوم رغم احتمال تسجيل نمو اقتصادي عالمي أقوى من المتوقع فيما تفتح محادثات لإحياء الاتفاق النووي مع إيران الباب أمام إمكانية تخفيف العقوبات على صادراتها النفطية.

وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.6 بالمئة إلى 62.38 دولار للبرميل، بحلول الساعة 08:43 بتوقيت غرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب "تكساس الوسيط الأمريكي" بنسبة 0.6 بالمئة أيضا إلى 58.97 دولار للبرميل.

وكانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق من الجلسة بفضل تحسن البيانات الاقتصادية.

وكتب محللون من بنك "إيه إن زد" في مذكرة اليوم: "التفاؤل إزاء آفاق الاقتصاد العالمي عزز المعنويات في سوق النفط الخام".

وقال صندوق النقد الدولي أمس إن الإنفاق غير المسبوق لمكافحة الجائحة سيدفع معدل النمو العالمي إلى ستة بالمئة في العام الجاري، وهو معدل لم يسجل منذ السبعينات.

لكن قفزة محتملة لمخزونات الوقود الأمريكية والمحادثات مع إيران ضغطتا على الأسعار.

المصدر: رويترز

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