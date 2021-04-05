اليابان..البنك المركزي يبدأ تجارب على إصدار عملة رقمية

بدأ بنك اليابان المركزي (BOJ)، اليوم الاثنين، التجارب لدراسة جدوى إصدار عملته الرقمية الخاصة به، لافتا إلى المرحلة الأولى من هذه التجارب.

إقرأ المزيد

وفي بيان، قال البنك المركزي باليابان، إن "المرحلة الأولى من التجارب، المقرر إجراؤها حتى مارس 2022، ستركز على اختبار الجدوى الفنية لإصدار وتوزيع واسترداد عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC)".

بعد ذلك، سينتقل بنك اليابان إلى المرحلة الثانية من التجارب، التي ستدقق في وظائف أكثر تفصيلا، مثل ما إذا كان سيتم وضع حدود على مقدار العملة الرقمية للبنك المركزي التي يمكن لكل كيان الاحتفاظ بها، بحسب وكالة "رويترز".

وفي سياق متصل، كان المدير التنفيذي لبنك اليابان المركزي، شينيتشي أوشيدا، قد أوضح الشهر الماضي، أنه "إذا لزم الأمر، سيطلق البنك المركزي برنامجا تجريبيًا يتضمن مقدمي خدمات الدفع والمستخدمين النهائيين".

وأضاف أوشيدا أمام لجنة من صانعي السياسات ولوبيات البنوك التي تبحث في عملات البنك المركزي التجاري: "على الرغم من عدم وجود تغيير في موقف بنك اليابان، إلا أنه ليس لديه حاليا خطة لإصدار عملة رقمية للبنك المركزي، نعتقد أن بدء التجارب في هذه المرحلة خطوة ضرورية".

وفقا لـ"روتيرز"، تبحث البنوك المركزية العالمية في تطوير العملات الرقمية لتحديث أنظمتها المالية، ودرء التهديد من العملات المشفرة، وتسريع المدفوعات المحلية والدولية، وفي الوقت الذي تتصدر فيه الصين المجموعة، كان بنك اليابان يعمل على تسريع الجهود للحاق بالخطة التي تم الإعلان عنها في أكتوبر الماضي، لبدء تجربة كيفية تشغيل عملته الرقمية الخاصة.

المصدر: "رويترز"