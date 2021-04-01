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عملة رقمية تصعد بشكل صاروخي بعد تغريدة لماسك

مال وأعمال

عملة رقمية تصعد بشكل صاروخي بعد تغريدة لماسك
Reuters
رجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك
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ارتفعت العملة الرقمية Dogecoin بشكل صاروخي اليوم الخميس، بعد تغريدة لرجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك تحدث من خلالها عن العملة الرقمية.

وقال رجل الأعمال الأمريكي الشهير في تغريدة اليوم، إنه سيرسل عملة Dogecoin إلى القمر.

وعقب ذلك قفزت العملة الرقمية بنحو 20%، وسجلت بحلول الساعة 13:30 بتوقيت موسكو ارتفاعا بنسبة 18.53% إلى 0.0643 دولار.

عملة رقمية تصعد بشكل صاروخي بعد تغريدة لماسك

المصدر: RT

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