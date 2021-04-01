عملة رقمية تصعد بشكل صاروخي بعد تغريدة لماسك

ارتفعت العملة الرقمية Dogecoin بشكل صاروخي اليوم الخميس، بعد تغريدة لرجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك تحدث من خلالها عن العملة الرقمية.

وقال رجل الأعمال الأمريكي الشهير في تغريدة اليوم، إنه سيرسل عملة Dogecoin إلى القمر.

SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2021

وعقب ذلك قفزت العملة الرقمية بنحو 20%، وسجلت بحلول الساعة 13:30 بتوقيت موسكو ارتفاعا بنسبة 18.53% إلى 0.0643 دولار.

المصدر: RT