الروبل الروسي يعوض بعض خسائره

عوضت العملة الروسية، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعض الخسائر التي منيت بها مؤخرا أمام الدولار واليورو، وتزامن ارتفاع سعر صرف الروبل مع صعود أسعار النفط في الأسواق.

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وبحلول الساعة 11:54 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 8 كوبيكات (الروبل = 100 كوبيك) إلى 76.17 روبل.

فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 7 كوبيكات إلى 89.75 روبل، وفقا لما أظهره موقع بورصة موسكو.

وترافق ارتفاع الروبل مع صعود أسعار النفط بالرغم من قرار مجموعة "أوبك+" بتخفيف قيود الإنتاج بواقع 350 ألف برميل يوميا في مايو المقبل، و350 ألف برميل يوميا إضافية في يونيو المقبل، و400 ألف برميل إضافية، أو نحو ذلك في يوليو المقبل.

المصدر: RT