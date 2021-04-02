 
مباشر
عاجل
طهران: بمجرد رفع العقوبات والتحقق منها سنوقف خطواتنا المتعلقة بخفض الالتزام بالاتفاق النووي

الروبل الروسي يعوض بعض خسائره

مال وأعمال

الروبل الروسي يعوض بعض خسائره
Sputnik
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q3lz

عوضت العملة الروسية، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعض الخسائر التي منيت بها مؤخرا أمام الدولار واليورو، وتزامن ارتفاع سعر صرف الروبل مع صعود أسعار النفط في الأسواق.

إقرأ المزيد
الذهب الأسود يواصل الارتفاع بعد قرار
الذهب الأسود يواصل الارتفاع بعد قرار "أوبك+" بشأن الإنتاج

وبحلول الساعة 11:54 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 8 كوبيكات (الروبل = 100 كوبيك) إلى 76.17 روبل.

فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 7 كوبيكات إلى 89.75 روبل، وفقا لما أظهره موقع بورصة موسكو.

وترافق ارتفاع الروبل مع صعود أسعار النفط بالرغم من قرار مجموعة "أوبك+" بتخفيف قيود الإنتاج بواقع 350 ألف برميل يوميا في مايو المقبل، و350 ألف برميل يوميا إضافية في يونيو المقبل، و400 ألف برميل إضافية، أو نحو ذلك في يوليو المقبل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا