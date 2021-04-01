وزير الطاقة السعودي: لم نناقش مع الجانب الأمريكي أسواق النفط

ذكر وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المحادثات التي تم إجراؤها مع الطرف الأمريكي لم تشمل قضية أسواق النفط.

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وقال عبد العزيز بن سلمان، عقب اجتماع لمجموعة "أوبك+"، اليوم الخميس: "لم نناقش أسواق النفط مع المسؤولين الأمريكيين".

وشدد على أن المحادثات التي تم إجراؤها مع الطرف الأمريكي لم تؤثر على قرار اليوم بشأن بدء الزيادة التدريجية لمستوى إنتاج النفط اعتبارا من مايو.

وأوضح وزير الطاقة السعودي أن العودة من الخفض الطوعي لإنتاج النفط ستكون تدريجية، كما أضاف أن بلاده ستخفف تخفيضاتها الطوعية بمقدار 250 و350 و400 ألف برميل يوميا في مايو ويونيو ويوليو.

كما أشار بن سلمان إلى أنه لم يتم بعد إجراء محادثات مع المستهلكين، مشددا على أنه لا أحد يضغط على "أوبك+"، وأوضح: "نريد خفض مخزونات النفط إلى متوسط 2015-2019".

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ولفت زير الطاقة السعودي في الوقت ذاته إلى أنه سيكون بوسع شركة "أرامكو" بيع مزيد من النفط إلى الهند وسائر المستهلكين.

وأفادت وزيرة الطاقة الأمريكية، جنيفر جرانهولم، في وقت سابق من الخميس، بإجرائها اتصالا هاتفيا مع وزير الطاقة السعودي "لإعادة التأكيد على أهمية التعاون الدولي لضمان طاقة ذات موثوقية وبأسعار مقبولة للمستهلكين".

وهذا أول اتصال هاتفي مع السعودية يجريه مسؤول أمريكي قبيل اجتماع مجموعة "أوبك+" منذ أن تولى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منصبه.

المصدر: "رويترز" + وكالات