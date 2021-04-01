قبيل اجتماع "أوبك+".. وزيرة الطاقة الأمريكية تجري اتصالا هاتفيا مع نظيرها السعودي

أكدت وزيرة الطاقة الأمريكية، جنيفر جرانهولم، لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مجددا أهمية التعاون الدولي لضمان طاقة ذات موثوقية وبأسعار مقبولة.

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وكتبت وزيرة الطاقة الأمريكية في "تويتر"، اليوم الخميس، أنها أجرت اتصالا هاتفيا مع وزير الطاقة السعودي "لإعادة التأكيد على أهمية التعاون الدولي لضمان طاقة ذات موثوقية وبأسعار مقبولة للمستهلكين".

وهذا أول اتصال هاتفي مع السعودية يجريه مسؤول أمريكي قبيل اجتماع مجموعة "أوبك+" منذ تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفا ئها، فيما يعرف باسم مجموعة "أوبك+"، اليوم الخميس، لبحث الأوضاع في سوق النفط العالمية، وسط توقعات أن تواصل المجموعة تخفيضات الإنتاج الحالية.

المصدر: رويترز