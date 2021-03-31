الجزائر تشتري قمح الطحين في مناقصة بكمية قد تكون ضئيلة

أفادت تقييمات أولية من متعاملين أوروبيين بأن الديوان المهني الجزائري للحبوب اشترى قمح الطحين خياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت الأربعاء لكن بأحجام ضئيلة نسبيا بعد ارتفاع الأسعار.

وتشير تقديرات غير مؤكدة إلى أن الكميات المشتراة تبلغ حوالي 100 ألف طن على عدة شحنات، وربما أقل ومن المتوقع توافر تفاصيل أكثر لاحقا.

وتشير التقديرات الأولية إلى سعر في حدود 279 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن، حسبما ذكره المتعاملون.

وقال متعامل أوروبي: "زادت الأسعار زيادة حادة بعد تقرير وزارة الزراعة الأمريكية، وعروض بحوالي 281 دولارا للطن جرى سحبها.. أشك في شراء أي كميات إضافية لعل الكمية المشتراة من فرنسا".

وطلبت الجزائر شحن القمح على فترتين من مناطق التوريد الرئيسية مثل أوروبا بين الأول والخامس عشر من مايو وبين السادس عشر والحادي والثلاثين منه.

وفي حالة التوريد من أمريكا الجنوبية، يصبح الشحن بين الأول والخامس عشر من أبريل وبين السادس عشر والثلاثين من الشهر نفسه.

ولا تعلن الجزائر نتائج مناقصاتها وتستند التقارير إلى تقديرات المتعاملين.

وفي مناقصة القمح السابقة التي أوردتها التقارير وكانت في العاشر من مارس، اشترى الديوان المهني ما بين 450 و510 آلاف طن بسعر بلغ نحو 323 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن.

المصدر: رويترز