خبراء يتوقعون قفزة في نمو الاقتصاد الروسي

تدل توقعات الخبراء، على أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في ختام الربع الثاني من عام 2021، قد يصل إلى 5.6٪، وسيكون التضخم عند 5.4٪ حسب القيمة السنوية.

ولكن قد تؤثر عدة عوامل بشكل سلبي على عملية انتعاس الاقتصاد الروسي، ومن بينها، وفقا للخبراء، التهديد بتوسيع العقوبات الأمريكية ضد روسيا، واستمرار جائحة فيروس كورونا، والتذبذب والغموض في سوق النفط العالمية.

وقال كبير الاقتصاديين في مؤسسة "ف ت ب كابيتال" ألكسندر إيساكوف، إن خبراء الاقتصاد، يقيمون إيجابيا بشكل عام، نتائج الربع الأول من هذا العام، حيث كانت مؤشرات النمو، أعلى من المتوقع، وتستمر المؤشرات الكمية لسوق العمل، في الانتعاش.

في الوقت نفسه، تعتقد أولغا إيزريادنوفا، الباحثة البارزة في الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، أن الأشهر الأولى من هذا العام تميزت بعدم استقرار ديناميكيات الإنتاج، واستمرار ضعف طلب المستهلكين.

المصدر: تاس