ائتلاف تجاري صيني يوقع مذكرة تفاهم حول مشروع للحديد في الجزائر

ذكرت وسائل إعلام رسمية جزائرية أن ائتلافا تجاريا صينيا وقع اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع شركة جزائرية مملوكة للدولة حول استثمار مشروع للحديد في البلاد.

وقالت الإذاعة الرسمية نقلا عن وزير الطاقة محمد عرقاب إن المشروع من المقرر تنفيذه في منجم غار جبيلات للحديد في ولاية تندوف بجنوب البلاد.

وأضافت: "يمكن أن تتجاوز تكلفة المشروع 2 مليار دولار، وفقا للتقديرات الأولية"، مشيرة إلى أن الرقم لا يزال تقديريا.

وسينفذ الائتلاف التجاري الذي يضم "مؤسسة الصين الدولية للمياه والكهرباء" و"هايداي سولار آند أيرون" و"شركة ميتالورجيكال غورب أوف تشاينا" لتصنيع الصلب، المشروع بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للحديد والصلب (فيرال) في الجزائر.

وتسعى الجزائر، العضو في منظمة أوبك جاهدة لاجتذاب استثمارات أجنبية من أجل تنويع مصادر اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز.

المصدر: رويترز