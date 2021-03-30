الكاظمي يرفض تخفيض سعر صرف الدولار: القرار اتخذ

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، تطلعه إلى الإسراع في إقرار قانون الموازنة من قبل مجلس النواب، فيما رفض تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وقال في بيان صحفي، إن "التحديات مستمرة في البلد بسبب طبيعة الأوضاع، ما يتطلب تكاتف وتعاون الجميع لتجاوزها".

وأضاف: "نتطلع إلى الإسراع في إقرار قانون الموازنة الاتحادية، وما تحتويه من فقرات تعالج احتياجات الطبقات الأكثر فقرا، وتدعم المشاريع الخدمية ذات المساس بحياة المواطن".

إقرأ المزيد

وتابع الكاظمي: "نتمنى الابتعاد عن المزايدات في قضية سعر صرف الدولار، فالقرار اتخذ من البنك المركزي وفق رؤية واستراتيجية هادفتين، وبدأنا نلمس النتائج على نمو الاحتياطي النقدي، وعلى تصنيف العراق الائتماني دوليا".

ووجه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب بقوت المواطنين بعد أن رفعت حكومته سعر صرف الدولار أمام الدينار من 1,200 إلى 1,450 دينار لكل 100 دولار.

المصدر: RT