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مصر.. أكثر من 100 سفينة عبرت قناة السويس بعد استئناف الملاحة

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مصر.. أكثر من 100 سفينة عبرت قناة السويس بعد استئناف الملاحة
Reuters
قناة السويس
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أفاد التلفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من 100 سفينة عبرت قناة السويس في الاتجاهين منذ تعويم السفينة الجانحة التي عطلت الحركة في الممر الملاحي.

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هيئة قناة السويس: استئناف حركة الملاحة في القناة بعد إعادة تعويم السفينة الجانحة
هيئة قناة السويس: استئناف حركة الملاحة في القناة بعد إعادة تعويم السفينة الجانحة

وذكر التقرير أن نحو 113 سفينة عبرت القناة بحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش صباح اليوم، بما يتماشى مع الخطط التي أعلنتها هيئة القناة.

وكانت هيئة قناة السويس المصرية قد أعلنت أمس تعويم سفينة الحاويات الضخمة، التي سدت قناة السويس لقرابة أسبوع، وقالت إن حركة الملاحة في الممر المائي استأنفت.

المصدر: RT

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