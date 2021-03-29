 
مباشر

اتفاق روسي صيني لإنتاج أكثر من 60 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا

مال وأعمال

اتفاق روسي صيني لإنتاج أكثر من 60 مليون جرعة من لقاح
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q2ev

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق مع شركة صينية لإنتاج أكثر من 60 مليون جرعة من اللقاح الروسي المضاد لكورونا "سبوتنيك V".

إقرأ المزيد
اتفاق بين صندوق روسي وشركة هندية على إنتاج 200 مليون جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا
اتفاق بين صندوق روسي وشركة هندية على إنتاج 200 مليون جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا

وتم إبرام الاتفاق بين الصندوق الروسي وShenzhen Yuanxing Gene-tech Co، إحدى شركات التكنولوجيا الحيوية الرائدة في الصين.

ومن المخطط البدء في إنتاج اللقاح الروسي في شهر مايو المقبل.

ولقاح "سبوتنيك V" أول لقاح تم تطويره على مستوى العالم ضد فيروس كورونا، وفي وقت سابق ذكرت مجلة "لانسينت" الطبية الشهيرة أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي أظهرت أن فعاليته تزيد عن 90%.

وحتى الآن تم تسجيل اللقاح في أكثر من 50 دولة في العالم، فيما تلقى الجرعتين الأولى والثانية منه حتى الآن في روسيا ملايين المواطنين، في حملة تطعيم مجانية شاملة ستطال ستين في المئة من السكان.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا