اتفاق بين صندوق روسي وشركة هندية على إنتاج 200 مليون جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا

كشفت وكالة "تاس" اليوم عن توصل الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة مع الجانب الهندي لإنتاج مشترك لـ200 مليون جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

إقرأ المزيد

ووفقا للوكالة فإن الصندوق الروسي اتفق مع الشركة الهندية Stelis Biopharma، إحدى شركات الأدوية الرائدة في العالم ومقرها الهند، بشأن الإنتاج المشترك للقاح "سبوتنيك V".

وأشار الصندوق إلى أن الاتفاق سيسمح بتطعيم 100 مليون شخص ضد فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق أفادت شركة الأدوية الهندية Dr Reddy Laboratories، بأنها أنجزت المرحلة الثالثة من اختبار اللقاح الروسي.

ولقاح "سبوتنيك V" أول لقاح تم تطويره على مستوى العالم ضد فيروس كورونا، وفي وقت سابق ذكرت مجلة "لانسينت" الطبية الشهيرة أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي هذا أظهرت أن فعاليته تزيد عن 90%.

وحتى الآن تم تسجيل اللقاح في 23 دولة في العالم، بينها الجزائر وفلسطين والإمارات وتونس ولبنان والبحرين، فيما تلقى الجرعتين الأولى والثانية منه حتى الآن في روسيا ملايين المواطنين، في حملة تطعيم مجانية شاملة ستطال ستين في المئة من السكان.

المصدر: تاس