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شركة صيدلانية هندية تنجز المرحلة الثالثة من اختبارات "سبوتنيك V"

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شركة صيدلانية هندية تنجز المرحلة الثالثة من اختبارات
Sputnik
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قالت شركة الأدوية الهندية Dr Reddy Laboratories، إنها أنجزت المرحلة الثالثة من اختبار اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الشركة، أنها كانت قد اتفقت في وقت سابق، مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، على تنفيذ هذه التجارب السريرية على اللقاح.

وقال ممثل الشركة، لموقع Business Line، إن المرحلة الثالثة من التجارب على لقاح "سبوتنيك V"، جرت بمشاركة حوالي 1.5 ألف متطوع في إطار دراسة على مجموعة مزدوجة تم تنظيمها بعشوائية وخاضعة للتحكم الوهمي.

وأكد ممثل الشركة، أنه "سيتم نشر نتائج اختبار المرحلة الثالثة، في أوائل أبريل".

المصدر: نوفوستي

 

 

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