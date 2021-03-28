الأردن.. 10 آلاف موظف مهددون بالتسريح في قطاع السياحة

أعلنت جمعية وكلاء السياحة والسفر في الأردن أن 10 آلاف موظف مهددون بالتسريح، مشيرة إلى إغلاق مكاتب السياحة جراء تداعيات جائحة كورونا دون إنقاذ حكومي للقطاع.

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وقالت الجمعية في منشور عبر فيسبوك: "دق جرس الإغلاق"، مؤكدة أنها "خلال عام كامل على الإغلاق بسبب الجائحة طرقت كافة الأبواب، إلا أن الحكومة استهترت بكافة الحلول المقترحة، وكانت النتائج صفرية، ومجرد وعود وتطمينات وتضييع للوقت وبهرجات إعلامية".

وخلصت دراسة استندت إلى بيانات البنك الدولي إلى أن جائحة فيروس كورونا تسببت في تقلص الطبقة الوسطى في العالم لأول مرة منذ تسعينات القرن الماضي.

وحسب التقرير فمن المرجح أن يؤدي الانكماش الاقتصادي إلى تراجع مستويات المعيشة في جميع أنحاء العالم، وتقلص الملايين من الطبقة الوسطى العالمية، وتضخم صفوف الفقراء، فيما الطريق إلى التعافي مليء بالشكوك.

المصدر: عمون