نحو ألفي شركة أردنية تعمل في مصر

كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الأردن، السبت، أن الشركات العاملة في مصر توفر نحو 46.442 ألف فرصة عمل.

وذكرت الهيئة في تقريرها، أن "الأردن يأتي في المرتبة الـ24 من حيث الدول المستثمرة في مصر بإجمالي رؤوس أموال نحو 3.338 مليار دولار، إذ يبلغ حجم الاستثمارات الأردنية نحو 600 مليون دولار موزعة على نحو 2.032 شركة".

وأضافت: "يتصدر القطاع الصناعي الاستثمارات الأردنية بنحو 320 مليون دولار في 614 شركة يليه الخدمي باستثمارات تقدر بـ66 مليون دولار".

وتابعت: "تقدر الاستثمارات في قطاع التمويلي الذي يحتل المرتبة الثالثة بنحو 48 مليون دولار، وتأتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الأخيرة بحجم استثمارات 6 مليون دولار".

وأوضحت الهيئة الأردنية، أن محافظات الجيزة والقاهرة والشرقية تستحوذ على نصف الاستثمارات بنحو 378 مليون دولار موزعة على 1629 شركة.

وبينت أن حجم الاستثمارات المصرية في الأردن يبلغ حوالي مليار دولار متمثلة في عدد الشركات المصرية العاملة في المملكة، والبالغ عددها 499 شركة.

المصدر: "خبرني"