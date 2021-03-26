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الليرة التركية تهوي!

مال وأعمال

الليرة التركية تهوي!
Reuters
صورة تعبيرية
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تراجعت العملة التركية بنحو 2% إلى 8.05 ليرة مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة.

ويأتي ذلك في وقت ما زال فيه المستثمرون يشعرون بالقلق إزاء إقالة مفاجئة من جانب الرئيس التركي رجب طيب أرودغان لمحافظ البنك المركزي واستبداله بآخر من مؤيدي تشديد السياسة النقدية.

ونزلت الليرة بما يصل إلى 1.9 بالمئة مقابل العملة الأمريكية وسجلت 8.05 ليرة، بحلول الساعة 11:07 بتوقيت غرينتش، لتهبط من إغلاق عند 7.9350 ليرة أمس الخميس.

يشار إلى أن العملة التركية خسرت ما يزيد عن عشرة بالمئة من قيمتها منذ نهاية الأسبوع الماضي.

المصدر: رويترز

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