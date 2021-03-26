7 ناقلات غاز طبيعي مسال تحول مسارها بعد تعليق الملاحة بقناة السويس

أعلنت شركة كبلر لتحليل البيانات الجمعة، أن 7 ناقلات غاز طبيعي مسال حولت مسارها بعيدا عن قناة السويس بعد تعليق حركة الملاحة فيها، إثر جنوح سفينة حاويات عملاقة منذ يوم الثلاثاء.

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وقالت ريبيكا شيا المحللة في كبلر، إن 3 ناقلات جار تحويلها نحو المسار الأطول حول رأس الرجاء الصالح، مضيفة أن غالبية الناقلات التي حولت مسارها تتجه الآن إلى أماكن أخرى بعدما كانت وجهتها في الأساس هي قناة السويس.

وأضافت أن 4 ناقلات تحمل شحنات من الولايات المتحدة وقطر، فيما لا تحمل البقية أي شحنات.

ولفتت شيا إلى أن 6 سفن للغاز الطبيعي المسال تنتظر الدخول على جانبي القناة مع وجود سفينة أخرى تسمى "جولار تندرا" عالقة في القناة منذ يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن "ْخطط عبور ما إجماليه 16 سفينة غاز طبيعي مسال لقناة السويس ستتأثر إذا استمر الازدحام حتى نهاية الأسبوع الجاري".

وأكدت المتحدثة أنه "سيكون هناك تأخير كبير في جدول التحميل في راس لفان في بداية أبريل بسبب الازدحام".

المصدر: رويترز