 
مباشر

واردات السعودية من تركيا تواصل التراجع

مال وأعمال

واردات السعودية من تركيا تواصل التراجع
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q1ez

كشفت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن قيمة الواردات السعودية من تركيا واصلت الانخفاض في يناير الماضي.

إقرأ المزيد
"عداؤها يتوسع".. "حملة مقاطعة تركيا" في السعودية تعلن تصعيدا جديدا

وبلغت الواردات من تركيا 14.1 مليون ريال (3.76 مليون دولار) في يناير 2021، انخفاضا من 50.6 مليون ريال في ديسمبر 2020.

كذلك تراجعت الواردات من 622 مليون ريال في يناير 2020 وفقا للهيئة العامة للإحصاء السعودية.

ودعا رجال أعمال وشركات تجزئة سعودية العام الماضي إلى حظر الواردات التركية في مقاطعة غير رسمية للسلع التركية بسبب توتر سياسي بين أنقرة والرياض.

(الدولار = 3.7495 ريال سعودي)

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا