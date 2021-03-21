تركيا.. عزل محافظ البنك المركزي يدفع الليرة للهبوط 13 بالمئة في آسيا

تراجعت الليرة التركية 13 بالمئة في التعاملات المبكرة في آسيا، لتلامس مستويات نوفمبر، بعد قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المفاجئ بإقالة محافظ البنك المركزي ناجي إقبال.

وهبطت الليرة إلى نحو 8.36 مقابل الدولار، من إغلاق يوم الجمعة عند 7.2185، واستقرت عند 8.2 الساعة 18:01 بتوقيت غرينتش. وعادة ما تتم مثل هذه التعاملات المبكرة في ظل سيولة ضئيلة وتكون عرضة لتحركات كبيرة. وكان محللون توقعوا حدوث عمليات بيع.

وصعدت العملة ثلاثة بالمئة بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يوم الخميس، وهو ما كان ينظر إليه على أنه يعزز مصداقية البنك المركزي في عهد المحافظ السابق ناجي إقبال. لكن أردوغان، وهو أيضا من منتقدي رفع سعر الفائدة، عين المصرفي السابق شهاب قوجي أوغلو في الساعات الأولى من صباح الأحد.

المصدر: "رويترز"