الرئاسة اللبنانية تعلن عن إجراءات للمركزي لضبط سوق العملات

كشفت الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، عن سلسلة إجراءات لضبط سعر الصرف، وذلك بعد تراجع الليرة اللبنانية إلى مستويات قياسية مؤخرا.

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وأفادت صفحة الرئاسة اللبنانية في "توتير" بأن اجتماعا تم بين حاكم مصرف لبنان ومستشار الرئيس عون للشؤون المالية للتداول في الإجراءات التي اتخذها الحاكم لوضع حد للارتفاع غير المبرر لسعر الصرف.

حاكم مصرف لبنان اعلم الرئيس عون ان المصرف المركزي قرر اطلاق العمل بالمنصة العائدة له ليتم تسجيل كل العمليات وتصبح هي المرجع الاساسي للسعر الحقيقي للسوق — Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 19, 2021

وأضافت أن حاكم مصرف لبنان أعلم الرئيس عون بأن المركزي قرر إطلاق العمل بالمنصة العائدة له، ليتم تسجيل كل العمليات، وتصبح هي المرجع الأساسي للسعر الحقيقي للسوق.

بدوره أكد الرئيس اللبناني ضرورة التشدد للجم المضاربات وتنظيف القطاع المصرفي.

من جهته قال مستشار الرئيس اللبناني، أنطوان قسطنطين، بعد لقائه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: " تم الاتفاق على سلسلة إجراءات لضبط سعر صرف الدولار".

وأضاف أن البنك المركزي "سيتدخل لامتصاص السيولة وضبط سعر الصرف، كل ما دعت الحاجة"​​​، وأشار إلى أن مصرف لبنان "قرر العمل بإطلاق المنصة الإلكترونية التابعة له حتى تسجل عليها كل العمليات".

المصدر: RT