أردوغان: تركيا ستكون أكبر مركز عالمي للسيارات الكهربائية وبطارياتها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "بلاده تهدف إلى أن تكون أكبر مركز عالمي لصناعة السيارات الكهربائية، ومن أكبر مراكز صناعة البطاريات".

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وقال أردوغان خلال اجتماع الرؤية المستقبلية لشركة "فورد ـ أوتوسان" لصناعة السيارات، بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة: "استثمارات "فورد أوتوسان" ستوفر للمهندسين الأتراك قدرات كبيرة لإنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات".

وأشاد أردوغان بالقدرات التصديرية لشركة "فورد أوتوسان" ورأى أن استثماراتها ستدعم بشكل كبير الاقتصاد التركي.

وأضاف أن تركيا ستكون أكبر مركز عالمي لإنتاج سيارات المستقبل الكهربائية.

وأردف "صدرنا أكثر من 900 ألف مركبة إلى 180 دولة في السنوات الخمس الماضية".

وتواصل السيارات تربعها على عرش الصادرات التركية في فترة كورونا، بحسب الرئيس التركي، وتجاوز حجم صادراتها في هذه الفترة 25 مليار دولار.

وكشف أردوغان أن "بلاده تهدف لأن تكون الأولى أوروبيا والخامسة عالميا في صناعة السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة خلال السنوات العشر القادمة".

وبالنسبة للعنصر الأهم في السيارات الكهربائية البطاريات، أكد الرئيس أردوغان "أنهم مصممون على جعل تركيا واحدة من أكبر مراكز إنتاج البطاريات في العالم".

المصدر: الأناضول