بأياد تركية.. أردوغان يتوجه إلى اجتماع الحكومة بحافلة ذاتية القيادة

نشرت صفحة الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو خلال تفقد الرئيس رجب طيب أردوغان لحافلة كهربائية ذاتية القيادة تمت صناعتها بخبرات وأياد تركية.

ويظهر مقطع الفيديو أردوغان وهو يستمع إلى شرح مفصل عن الحافلة الكهربائية بينما هي تسير في مسارها بدون سائق.

Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz. https://t.co/RgPmxgnIBZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 1, 2021

وقال الرئيس التركي خلال الرحلة: "سنذهب إلى اجتماع مجلس الوزراء (التركي) بواسطة الحافلة الكهربائية، والتي تعد أول حافلة كهربائية بدون سائق من المستوى الرابع منتجة بكميات كبيرة طورها مهندسون أتراك".

يشار إلى أن الحافلة الكهربائية ذاتية القيادة أنتجتها شركة "كارسان" التركية، وهي النسخة الأولى من الإنتاج التسلسلي.

المصدر: RT