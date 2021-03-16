 
مباشر
عاجل
الرئيس التونسي يعلن أنه سيزور ليبيا غدا الأربعاء

النفط ينخفض مع تفاقم المخاوف على الطلب

مال وأعمال

النفط ينخفض مع تفاقم المخاوف على الطلب
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pz6d

انخفضت أسعار النفط اليوم، إذ فاقمت زيادة المخزونات في الولايات المتحدة المخاوف بشأن المخاطر التي تواجه الطلب مع وقف دول من بينها ألمانيا وفرنسا تطعيمات للوقاية من كوفيد-19.

ونزل خام "برنت" بنسبة 0.7 بالمئة، إلى 68.39 دولار للبرميل، بحلول الساعة 04:33 بتوقيت غرينتش، وكان قد هبط 0.5 بالمئة أمس الاثنين.

فيما هبط الخام الأمريكي بنسبة 0.7 بالمئة أيضا إلى 64.92 دولار للبرميل، وذلك بعدما تراجع 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتعتزم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تعليق التطعيمات بلقاح "أسترازينيكا" بعد تقارير عن آثار جانبية محتملة على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية تقول إنه ليس ثمة صلة مؤكدة باللقاح.

وتعمق هذه التحركات المخاوف من تباطؤ وتيرة التطعيم في المنطقة مما يرجئ أي تعاف اقتصادي من الجائحة في واحدة من أكثر المناطق تضررا.

وقوضت الجائحة الطلب على النفط، لكن الأسعار تعافت لمستويات ما قبل الأزمة الصحية العالمية، غير أن بطء حملات التطعيم في معظم الدول حد من المكاسب.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا