 
مباشر

مصر.. البنك المركزي يبدأ في طباعة النقود البلاستيكية "البوليمر" منتصف العام الجاري

مال وأعمال

مصر.. البنك المركزي يبدأ في طباعة النقود البلاستيكية
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
مبنى البنك المركزي المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pyuw

أفاد البنك المركزي المصري، بأنه سيبدأ في طباعة النقود البلاستيكية "البوليمر"، في منتصف العام الجاري، بمطبعة البنك المركزي الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

إقرأ المزيد
السيسي يوجه بإطلاق برنامج تمويل عقاري لمحدودي الدخل بفائدة 3%
السيسي يوجه بإطلاق برنامج تمويل عقاري لمحدودي الدخل بفائدة 3%

وأشار البنك المركزي إلى أن الجنيه الورقي يتمتع بقوة كاملة، وأنه يستحق الوفاء بكامل قيمته مقابل السلع والخدمات، مؤكدا أنه يحق للمواطنين استخدامه بشكل طبيعي في جميع المعاملات المالية.

ولفت موقع "أخبار اليوم" المصري، إلى أن البنك المركزي يسعى للوصول إلى الاستفادة الكاملة من مزايا النقود البلاستيكية التي وصلت إليها الدول الأوروبية، بعد الاطلاع على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا طباعة النقود ومنها النقود البلاستيكية (البوليمر).

 

المصدر: "أخبار اليوم"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا