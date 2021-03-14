السيسي يوجه بإطلاق برنامج تمويل عقاري لمحدودي الدخل بفائدة 3%

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم الأحد مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، بإطلاق برنامج تمويل عقاري لمحدودي الدخل.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أن "توجيهات الرئيس السيسي أتت لدعم قدرة محدودي الدخل على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3 %".

كما أشار المتحدث إلى أن الاجتماع تناول كذلك "استعراض نشاط البنك المركزي في إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة".

المصدر: اليوم السابع