انخفاض "البيتكوين" دون الـ60 ألف دولار

أفاد موقع "كوين ديسك" بانخفاض سعر عملة "البيتكوين" الرقمية إلى دون الـ60 ألف دولار، لتسجل 59391.58 دولار.

وحسب الموقع، فقد وصل سعر العملة الرقمية إلى 61453.06 دولار في الساعات الأخيرة.

وشهدت "البيتكوين" منذ أواخر يناير عندما كان سعرها عند 32 ألف دولار ارتفاعا غير مسبوق على مدى أربعة أسابيع متتالية، أدى إلى بلغوها ضعفي سعرها خلال فبراير.

وفي الأسبوع الأخير من فبراير، بعد أن بلغت عتبة الـ58352 دولارا، تراجع سعرها بشكل ملموس، ثم عاود الارتفاع.

المصدر: RT