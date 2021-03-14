إيران تدشن مشروعا لنقل مياه الخليج إلى وسط البلاد

دشن الرئيس الإيراني حسن روحاني وعدد من المسؤولين عبر دائرة الفيديو المغلقة الأحد، "المشروع العملاق بنقل مياه الخليج إلى منطقة أردكان بمحافظة يزد وسط البلاد".

ويبلغ طول الأنبوب الناقل 825 كيلومترا، حيث دشنت في السابق المرحلة الأولى من المشروع بطول 305 كيلومترات إلى قضاء سيرجان بمحافظة كرمان جنوبي البلاد.

ويبلغ طول الجزء الثاني من انبوب نقل المياه 150 كيلومترا من منجم "كل كهر" في سيرجان إلى مصنع "سرجشمه" للنحاس في المحافظة ذاتها، أما الجزء الثالث فبطول 370 كيلومترا إلى اردكان والذي تم تدشينه اليوم الأحد.

ويعد مشروع نقل المياه من الخليج إلى سهول إيران الوسطى وشرقها من بين المشاريع الضخمة للبلاد، "والذي أنجز على يد المختصين المحليين بمشاركة القطاع الخاص ومن المؤمل إحداث قفزة نوعية في تنمية المناطق الوسطى والشرقية في البلاد".

ومع إكمال مد ثلاثة أنابيب لنقل المياه من الخليج إلى السهول الوسطى في البلاد سيتم نقل نحو 550 مليون متر مكعب من المياه بعد تحليتها إلى هذه المناطق.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أنه بدأ اليوم إنجاز مشروع الأنبوب الثاني لنقل مياه الخليج إلى محافظتي خراسان جنوبي وخراسان رضوي شرقي إيران وإنجاز مشروع الأنبوب الثالث لنقل المياه إلى محافظة أصفهان وسط، والأنبوب الرابع لنقل المياه إلى محافظة سيستان وبلوشستان من بحر عمان وكذلك نقل المياه إلى زاهدان بالتزامن.

المصدر: "فارس نيوز"