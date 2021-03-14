مع دخوله حيز التنفيذ.. نظام إلغاء الكفالة في السعودية لن يشمل 5 مهن

تشهد السعودية، اليوم الأحد، بدء العمل بنظام إلغاء الكفالة في البلاد، وذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية، فيما لن تشمل هذه المبادرة خمس مهن.

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وأفاد موقع "سبق" السعودي بأن المهن التي لن تستهدفها هذه المبادرة هي: "السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعي والبستاني"، لافتا إلى أن المبادرة تهدف لدعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذبة، وتمكين وتنمية الكفاءات، وتطوير بيئة العمل.



وتجدر الإشارة إلى أن العامل الوافد في السعودية، يستفيد من هذه الخدمة وفق شروط، أهمها:

- أن يكون ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل.

- أن يمضي العامل الوافد 12 شهرا لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله السعودية

- أن يتقدم بإشعار لصاحب العمل إلكترونيا بطلب نقل الخدمة قبل 90 يوما من الانتقال، أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.





المصدر: "سبق"