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مصر: الاتفاق على ملء وتشغيل السد النهضة يجذب استثمارات لدول حوض النيل

مال وأعمال

مصر: الاتفاق على ملء وتشغيل السد النهضة يجذب استثمارات لدول حوض النيل
gate.ahram.org
مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه
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أكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي، أن الوصول لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة يفتح الطريق لتحقيق تعاون وتكامل إقليمي.

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وأشار في كلمته أمام مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه، إلى أن الاتفاق يجذب الاستثمارات التي ستسهم بتحقيق التنمية لجميع دول الحوض.

وقال إن التعاون بين الدول المتشاطئة، في دراسة وتنفيذ وتشغيل السدود ومشروعات البنية التحتية، أكد أنه النموذج الأمثل لتحقيق المنفعة المشتركة، وتعزيز علاقات حسن الجوار، مشددا على أن مصر تسعى لإقرار هذا النموذج في علاقاتها مع دول حوض النيل.

ولفت الوزير المصري إلى أن بلاده كانت على مر التاريخ ولا تزال حريصة على تقديم الدعم في مجالات تمويل وبناء وإعداد الدراسات الفنية لإنشاء السدود، وهي ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، ولكنها تعترض على أي فعل أحادي من دول منابع النيل، دون الأخذ في الاعتبار مصالح دول المصب.

المصدر: الأهرام

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