برميل "برنت" يصعد نحو مستوى 70 دولارا

ارتفع سعر برميل مزيج "برنت"، اليوم الخميس، بنحو 2% بعد صدور تقرير منظمة "أوبك" لشهر مارس الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية.

وصعد سعر برميل مزيج "برنت"، بحلول الساعة 16:35 بتوقيت موسكو، بنسبة 2% إلى 69.14 دولار للبرميل. فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.05% إلى 65.49 دولار للبرميل.

وتتوقع منظمة "أوبك" ارتفاع الطلب العالمي على النفط بواقع 5.89 مليون برميل يوميا في 2021، وفي وقت سابق كانت المنظمة تتوقع نمو الطلب بواقع 5.79 مليون برميل يوميا.

كذلك توقعت المنظمة أن يتسارع النشاط الاقتصادي في نهاية النصف الأول من 2021، وأن ينحسر أثر جائحة كورونا.

المصدر: رويترز + تاس