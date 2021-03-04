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مصر.. دعم المواد النفطية يهبط بنحو النصف

مال وأعمال

مصر.. دعم المواد النفطية يهبط بنحو النصف
Reuters
صورة تعبيرية
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أفاد وزير البترول المصري، طارق الملا، اليوم الخميس، بأن دعم المواد النفطية هبط نحو 45 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021.

وقال الوزير، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن "دعم المواد البترولية هبط إلى 8.4 مليار جنيه (537.8 مليون دولار) في النصف الأول من السنة المالية الحالية، من 14.1 مليار جنيه كانت بالموازنة، ومقابل 15.25 مليار جنيه قبل عام".

وتستهدف وزارة المالية المصرية أن يبلغ دعم المواد البترولية للسنة المالية الحالية نحو 28.193 مليار جنيه.

(الدولار = ‭ 15.62‬جنيه مصري)

المصدر: رويترز

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