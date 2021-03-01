ارتفاع صادرات العراق النفطية

قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، إن صادرات البلاد من النفط الخام ارتفعت إلى 2.96 مليون برميل يوميا في فبراير الماضي من 2.868 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وأضافت الوزارة أن الصادرات من مرافئ البصرة في جنوب العراق، العضو في منظمة "أوبك"، بلغت 2.825 مليون برميل يوميا في فبراير الماضي، ارتفاعا من 2.77 مليون برميل يوميا في يناير الماضي.

ويقوم العراق بتنفيذ تخفيضات إنتاج في إطار اتفاق مجموعة "أوبك+"، وذلك لدعم أسواق النفط التي تضررت من جائحة كورونا.

وفيما يتعلق بإنتاج منظمة "أوبك"، أظهر مسح أن إنتاج أوبك النفطي تراجع في فبراير الماضي، إذ عزز خفض طوعي من جانب السعودية التخفيضات المتفق عليها بموجب اتفاق "أوبك+".

وخلص المسح إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، التي تضم 13 عضوا، ضخت 24.89 مليون برميل يوميا في فبراير الماضي، بانخفاض 870 ألف برميل يوميا عن يناير 2021. وهذا هو أول انخفاض شهري منذ يونيو 2020.

المصدر: رويترز