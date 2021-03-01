السودان.. استرداد أراض وأسهم لصالح الحكومة وفصل مئات الموظفين

أعلنت لجنة "تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال" في السودان، استرداد عدد من الأسهم والأراضي لمجموعة من الشركات والجهات لصالح الحكومة.

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وأشار وجدي صالح، وهو عضو في هذه اللجنة، إلى أنه تم استرداد 30 مليون سهم من الأسهم، موزعة لشركة "حسان والعابد" للطرق والجسور المحدودة، وشركة الخرطوم للطرق والجسور المحدودة، وشركة "امبى الأعمال" للاستثمار التجاري المحدودة، وشركة "نعائم لاستثمار" الموارد المحدودة، وعدة شركات أخرى.

وأوضح أن "هناك مشاريع ضخمة أسست من أموال الخزينة العامة، تم استردادها بعدد 100 سهم من شركة داجن لإنتاج الدواجن المحدودة (دواجن ميكو)، وكان الممول الأساسي لها وزارة المالية الاتحادية وولاية الخرطوم".

هذا وألغت اللجنة عقد إيجار سواقي وأراض زراعية تابعة للهيئة القومية للغابات بمنطقة الحزام الأخضر من شركة "سوبا" للتطوير العقاري وشركة دال (ملعب الغولف)، "موجهة بأيلولة هذه الأموال المستردة لصالح حكومة السودان، وعلى الجهات ذات الصلة وضع القرار موقع التنفيذ".

في الجهة الأخرى، أنهت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، خدمة 233 من العاملين ببنك السودان المركزي والشركات التابعة له.

وأوضح طه عثمان، عضو اللجنة، أن اللجنة توصلت إلى أن هؤلاء حصلوا على هذه الوظائف بغير وجه حق، مشيرا إلى أن اللجنة أصدرت قرارا بإنهاء خدمة 54 من العاملين بالشركة السودانية للتوليد الحراري المحدودة، كما أنهت بموجب القرار رقم 516 خدمة 13 من العاملين بشركة كهرباء السودان القابضة.

المصدر: "سونا"