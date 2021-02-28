لأول مرة في تاريخ البلاد المعاصر.. سفينة حربية روسية تصل بورتسودان

أعلن أسطول البحر الأسود الروسي اليوم الأحد أن سفينة حربية تابعة له رست في ميناء بورتسودان السوداني المطل على البحر الأحمر، لأول مرة في تاريخ روسيا المعاصر.

وأكد أسطول البحري الأسود في بيان له أن طاقم الفرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" (وهي مزودة بصواريخ "كاليبر") زار مدينة بورتسودان التي ستستضيف، بموجب الاتفاق المبرم بين حكومتي موسكو والخرطوم، مركزا لوجستيا للبحرية الروسية.

وأشار البيان إلى أن الزيارة تستهدف إعادة تمويل السفينة واستراحة طاقمها، بعد مشاركة "الأميرال غريغوروفيتش" في مناورات "أمان 2021" الدولية التي نظمت في بحر العرب منتصف فبراير.

المصدر: نوفوستي