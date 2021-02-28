الحكومة الأردنية ترفع أسعار المحروقات

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الأحد، رفع أسعار المحروقات، 3 قروش للبنزين 90 أوكتان والديزل، و3 قروش ونصف للبنزين 95 أوكتان.

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وعقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا خلال شهر مارس، حيث تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر فبراير ومقارنتها بمثيلاتها لشهر يناير الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعا على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر شباط 2021.



وانعكس هذا على أسعار المشتقات النفطية المحلية خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة، حيث ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 30 فلسا ليصبح 760 فلسا/لتر بدلا من 730 فلسا/لتر، وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 35 فلسا ليصبح 980 فلسا/لتر بدلا من 945 فلسا/لتر، وارتفع سعر الديزل بمقدار 30 فلسا/لتر ليصبح 555 فلسا/لتر بدلا من 525 فلسا/لتر، وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء تم تثبيت سعر مادة الكاز عند 460 فلسا/لتر، كما بقي سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/أسطوانة.



المصدر: عمون